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Водитель BMW на большой скорости въехал в толпу болельщиков во Франции

Водитель BMW на большой скорости въехал в толпу болельщиков во Франции

REUTERS/Lisi Niesner Мужчина на BMW на большой скорости въехал в толпу футбольных болельщиков во время празднования победы французской команды "Пари Сен-Жермен" в финальном матче еврокубка во французском городе Гренобль 31 мая.

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