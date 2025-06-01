Водитель BMW на большой скорости въехал в толпу болельщиков во Франции

REUTERS/Lisi Niesner Мужчина на BMW на большой скорости въехал в толпу футбольных болельщиков во время празднования победы французской команды "Пари Сен-Жермен" в финальном матче еврокубка во французском городе Гренобль 31 мая.
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