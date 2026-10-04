Льюис Хэмилтон: Я мог выиграть гонку, если бы не ошибка со сликами

Льюис Хэмилтон: Я мог выиграть гонку, если бы не ошибка со сликамиPirelliСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон считает, что при другом выборе шин на старте Гран При Бахрейна в Малайзии мог побороться за победу.
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