Льюис Хэмилтон: Я мог выиграть гонку, если бы не ошибка со сликами

Льюис Хэмилтон: Я мог выиграть гонку, если бы не ошибка со сликамиPirelliСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон считает, что при другом выборе шин на старте Гран При Бахрейна в Малайзии мог побороться за победу.