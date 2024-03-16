МО: ВСУ несут большие потери из-за российского высокоточного оружия и БПЛА

Применение российскими военными высокоточного оружия и ударных дронов приводит к существенным потерям в ВСУ, сообщил начштаба Объединенной группировки войск Алексей Ким в ходе совещания, проведенного в штабе главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
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