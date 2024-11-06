Захарова спросила Зеленского про полет на Марс после его высказываний о Трампе

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на высказывания украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, о его разговоре с бывшим хозяином Белого дома и кандидатом на должность президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом о "плане победы".