Критик Соседов назвал гнилой средой круг общения артисток в эмиграции

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал гнилой средой круг общения российских артисток в эмиграции. Журналист заверил, что такие уехавшие за границу звезды, как эстрадная певица Алла Пугачева, актриса Чулпан Хаматова и телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов) считают себя «солью земли».