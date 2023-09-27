Критик Соседов назвал гнилой средой круг общения артисток в эмиграции

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал гнилой средой круг общения российских артисток в эмиграции. Журналист заверил, что такие уехавшие за границу звезды, как эстрадная певица Алла Пугачева, актриса Чулпан Хаматова и телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов) считают себя «солью земли».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии