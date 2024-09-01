Не жертвуя креативностью: три золотых правила офисного дресс-кода Алёна ЮрьеваВ современном офисном мире идеальный образ — это не просто способ создать нужное впечатление, но и возможность выразить свою индивидуальность.
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