ФСБ: четыре участника теракта в «Крокусе» пытались сбежать на Украину

Юрий Золотарев

Нет, это НЕ НАШ метод - уподобляться зверюгам, бандерам, НЕлюдям. Мы не можем обесчеловечиваться. А вот создать им (на зоне) УСЛОВИЯ, при которых они сами захотят повеситься - это было бы правильно!