Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФСБ: четыре участника теракта в «Крокусе» пытались сбежать на Украину

ФСБ: четыре участника теракта в «Крокусе» пытались сбежать на Украину

Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов задержали 11 человек, в том числе 4-х террористов, которые принимали непосредственное участие в теракте в «Крокус Сити Холле».

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Нет, это НЕ НАШ  метод - уподобляться зверюгам, бандерам, НЕлюдям. Мы не можем обесчеловечиваться. А вот создать им (на зоне) УСЛОВИЯ, при которых они сами захотят повеситься - это было бы правильно!
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19 час.
Вячеслав Денисов
Вместо пустой болтовни, которую сейчас разведет наши начальники, надо срочно принять чрезвычайный закон о смертной казни за теракты, приведшие к смерти гражданских лиц! Публичная смертная казнь через повешение отрезвит многих придурков, стремящихся иметь бессчетных гурий в загробной жизни!
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19 час.
Татьяна Рамкулова
Согласна на 💯, только смертная казнь за терроризм и педофилию!
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19 час.

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