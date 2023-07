Актриса тизерит ремейк Need for Speed: Most Wanted, Ubisoft называет Assassin’s Creed про Японию самым большим блокбастером 2024 года, Diablo 4 готовится к запуску первого сезона, появляются обзоры Oxenfree 2: Lost Signals, MMO про милоту стартует в августе, показываются 20 минут геймплея Pathfinder: Gallowspire Survivors.