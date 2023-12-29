«Сейчас не время»: Успенская на фоне скандала отказалась от шумной вечеринки

Певица показала пример остальным звездам. Любовь Успенская Социальные сетиГлядя на то, как полетели головы с плеч после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, королева шансона Любовь Успенская решила на время отказаться от вечеринок.
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