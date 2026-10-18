Евгений Семененко выиграл этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани. В произвольной он успешно исполнил четверной риттбергер, четверной тулуп, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, четверной сальхов, комбинацию тройной аксель — тройной сальхов — двойной аксель, тройной аксель.
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