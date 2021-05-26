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Фрегат "Адмирал Григорович" провел стрельбы в Черном море

Фрегат "Адмирал Григорович" провел стрельбы в Черном море

В Черном море свою выучку показал экипаж фрегата "Адмирал Григорович". Моряки обнаружили воздушные цели условного противника и успешно поразили их на безопасной от корабля дистанции, применив зенитно-ракетный комплекс "Шмель", сообщает "ТВ Центр".

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