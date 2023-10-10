Samsung и SK hynix добились от США бессрочного права поставлять в Китай оборудование для выпуска чипов

Samsung Electronics и SK Hynix будет разрешено поставлять американское оборудование для выпуска чипов на свои китайские заводы без отдельных разрешений США, о чем сообщили в администрации президента Южной Кореи и в пресс-службах компаниях.
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