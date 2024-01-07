Intel планирует расширить линейку процессоров 14-го поколения Raptor Lake новой моде...

Intel планирует расширить линейку процессоров 14-го поколения Raptor Lake новой моделью Core i5-14490F Black EditionХотя обозначение модели Core i5-14490F выглядит нестандартно, этот процессор является преемником прошлогоднего Core i5-13490F Black Edition и ориентирован в первую очередь на китайский рынок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)