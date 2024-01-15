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Министр обороны Украины Умеров отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год

Министр обороны Украины Умеров отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год

Умеров, отвечая на вопросы западных журналистов, отказался раскрыть планы военных сил Украины.Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров отказался озвучить планы военных сил Украины на текущий, 2024, год, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в швейцарском Давосе.

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