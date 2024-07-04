Пока Шольц и Макрон обмениваются смсками, власть в Европе забирают правые популисты

© GlobalLookPress Немецкая пресса обсуждает откровения Олафа Шольца. Оказывается, его отношения с Эмманюэлем Макроном столь близки, что французский президент каждый день получает от канцлера Германии глубоко личные SMS-сообщения.
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