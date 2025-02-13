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Малышева назвала боль при глотании возможным признаком рака щитовидки

Малышева назвала боль при глотании возможным признаком рака щитовидки

Врач, доктор медицинских наук, ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале объяснила, как распознать признаки рака щитовидной железы.

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Комментарии
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А
Алла
Когда слышу фамилию Малышева, не хочется верить ничему, что она говорит. Сколько можно показывать этот бред!
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