Олимпийская чемпионка Загитова рассказала о своем постыдном удовольствии

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в интервью для "Спортмастер Медиа" рассказала, есть ли у нее guilty pleasure (устоявшееся выражение, в переводе означающее "постыдное удовольствие.
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