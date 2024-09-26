Оговорки по Фрейду: как психоанализ изменил отношение к психике и как зародилась теория психоанализа Фрейда?Источник: Кадр из фильма «Фрейд: тайная страсть» (1962) Фрейд одновременно был представителем эпохи и гениальным ученым.
Что скрывается за популярным термином и как сегодня оценивают Фрейда.
Комментарии
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В
Воробей
Во времена Фрейда социальная ситуация была совсем иной. В его время истерия случалась довольно редко потому, что только у совсем паранояльно давящих на девочку родителей, такое повреждение психики получалось достичь, что происходило нечасто. В наше же время страх за сексуальную безопасность девочек - общее обстоятельство для такого просексуально ориентированного социума, как наш. Соответственно и повреждение психики девочек стало тотальным по частоте распространённости. И концепция возможности адаптации пластичной детской психики к хронической ситуации когнитивного диссонанса посредством расщепления основания личности на семейство подличностей-ролей тоже ещё не была открыта психологами. Потому, ничего странного в том, что научное понимание в этой теме развивается, нет.
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2 час.
Элина Морозова
Ну да. Тогда женщины были в кабали, а мужчины на их горбу беспредельничали. А сейчас мужчины уже не главнючат и поэтому стали истеричными.
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16 мин.
В
Воробей
Зеркалите опять!
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11 мин.
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