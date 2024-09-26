Что скрывается за популярным термином и как сегодня оценивают Фрейда.

В

Воробей

Во времена Фрейда социальная ситуация была совсем иной. В его время истерия случалась довольно редко потому, что только у совсем паранояльно давящих на девочку родителей, такое повреждение психики получалось достичь, что происходило нечасто. В наше же время страх за сексуальную безопасность девочек - общее обстоятельство для такого просексуально ориентированного социума, как наш. Соответственно и повреждение психики девочек стало тотальным по частоте распространённости. И концепция возможности адаптации пластичной детской психики к хронической ситуации когнитивного диссонанса посредством расщепления основания личности на семейство подличностей-ролей тоже ещё не была открыта психологами. Потому, ничего странного в том, что научное понимание в этой теме развивается, нет.