БлокнотРУ В странах европейского континента произошло массовое отключение электричества.
В странах Западной Европы произошло тотальное отключение электричества
Комментарии
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людмила михайлик
Причина не раскрыта,видно нет поставок для станций
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7 час.
alik3456 Джексон
И тогда ГлавВрач Зеленского телевизор запретил.Подал знак кому то значит фельдшер дёрни провода. Утром деньги, и ракеты , вечером рубильник...
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6 час.
Надежда
Ой, а как же там лазарева "танюська-симпампуська" без света, как же она теперь и не выйдет в эфир со стаканом в руке!?😳
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4 час.
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