Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Gold
    Мадама в политике как свинья в апельсинах, хоть так блеснуть знаниямиДвуликий анус
  • Александр Рожков
    Вы это сделали? А у меня спросили?Двуликий анус
  • Александр Рожков
    Каждый из Вас, дарагия таварышчи, может стать олигархом! Вся власть буржуям! Всем радоваться! Ура!Каждый житель Рос...

В странах Западной Европы произошло тотальное отключение электричества

В странах Западной Европы произошло тотальное отключение электричества

БлокнотРУ В странах европейского континента произошло массовое отключение электричества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила михайлик
Причина не раскрыта,видно нет поставок для станций
Ответить
7 час.
alik3456 Джексон
И тогда ГлавВрач Зеленского телевизор запретил.Подал знак кому то значит фельдшер дёрни провода. Утром деньги, и ракеты , вечером рубильник...
Ответить
6 час.
Надежда
Ой, а как же там лазарева &quot;танюська-симпампуська&quot; без света, как же она теперь и не выйдет в эфир со стаканом в руке!?😳
Ответить
4 час.
наверх