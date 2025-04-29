В странах Западной Европы произошло тотальное отключение электричества

И тогда ГлавВрач Зеленского телевизор запретил.Подал знак кому то значит фельдшер дёрни провода. Утром деньги, и ракеты , вечером рубильник...

Надежда

Ой, а как же там лазарева "танюська-симпампуська" без света, как же она теперь и не выйдет в эфир со стаканом в руке!?😳