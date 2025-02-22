Маленьким пациентам МИБС передали открытки «Доброй почты» «Петербургского дневника»

К проходящим сложное лечение детям приехали также директор фонда «Центр развития донорства костного мозга» Любовь Белозерова и талисман хоккейного клуба СКА Конь-Огонь В Медицинском институте имени Березина Сергея проходят длительное и непростое лечение онкологических заболеваний сотни маленьких и взрослых пациентов.
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