Маленьким пациентам МИБС передали открытки «Доброй почты» «Петербургского дневника»

К проходящим сложное лечение детям приехали также директор фонда «Центр развития донорства костного мозга» Любовь Белозерова и талисман хоккейного клуба СКА Конь-Огонь В Медицинском институте имени Березина Сергея проходят длительное и непростое лечение онкологических заболеваний сотни маленьких и взрослых пациентов.