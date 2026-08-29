Дэвис: Зеленский втягивает американцев в конфликт с Россией, в котором США не победят

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединённые Штаты не способны одержать победу в военном противостоянии с Россией.
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