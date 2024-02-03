Аска из “Евангелиона” в новом трейлере Tower of Fantasy. Поиграем с ней в обновлении 3.7Разработчики кроссплатформенной MMORPG Tower of Fantasy опубликовали на Bilibili первый полноценный трейлер Аски из аниме “Евангелион”, которая будет играбельным персонажем в рамках грядущей коллаборации между проектами.