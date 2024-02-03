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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Аска из “Евангелиона” в новом трейлере Tower of Fantasy. Поиграем с ней в обновлении...

Аска из “Евангелиона” в новом трейлере Tower of Fantasy. Поиграем с ней в обновлении...

Аска из “Евангелиона” в новом трейлере Tower of Fantasy. Поиграем с ней в обновлении 3.7Разработчики кроссплатформенной MMORPG Tower of Fantasy опубликовали на Bilibili первый полноценный трейлер Аски из аниме “Евангелион”, которая будет играбельным персонажем в рамках грядущей коллаборации между проектами.

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