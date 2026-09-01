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В Госдуме обсуждают создание онлайн-сервиса для проверки остатков льготных лекарств

В Госдуме обсуждают создание онлайн-сервиса для проверки остатков льготных лекарств

Пациент сможет увидеть не только наличие лекарства в конкретных аптеках, но и статус своего рецепта, срок отсроченного обслуживания и ожидаемую дату поставки Депутаты Государственной Думы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступили с предложением создать единый федеральный сервис для контроля за льготными лекарствами, пишет РИА Новости.

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