В Госдуме обсуждают создание онлайн-сервиса для проверки остатков льготных лекарств

Пациент сможет увидеть не только наличие лекарства в конкретных аптеках, но и статус своего рецепта, срок отсроченного обслуживания и ожидаемую дату поставки Депутаты Государственной Думы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступили с предложением создать единый федеральный сервис для контроля за льготными лекарствами, пишет РИА Новости.