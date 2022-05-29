Итоги 75-го Каннского кинофестиваля: триумф корейского кино и плохое отношение к русским

Перед вами итоги 75-го Каннского кинофестиваля? - «Золотая пальмовая ветвь» — досталась фильму «Треугольник печали» (Рубен Эстлунд) - Гран-при — «Звезды в полдень» (Клер Дени) и «Близко» (Лукас Донт) - Лучший режиссер — Пак Чхан-ук («Решение уйти»); - Лучший сценарий — Тарик Салех («Парень с небес»); - Лучшая мужская роль – Сон Кан-хо («Посредник»); - Лучшая женская роль — Зара Амир Эбрахими («Священный паук»); - Приз жюри — «Иа» (Ежи Сколимовский) и «Восемь гор» (Шарлотта Вандермерш и Феликс ван Гронинген); - «Золотая камера» — War Pony (Райли Кио и Джина Гаммелл); - Cпециальный приз в честь 75-летия кинофестиваля — «Тори и Локита» (братья Люк и Жан-Пьер Дарденны).