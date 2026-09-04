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Царьград

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Зачем заранее готовить учетную запись на mos.ru к онлайн-голосованию на выборах

Зачем заранее готовить учетную запись на mos.ru к онлайн-голосованию на выборах

Власти Москвы обращают внимание жителей столицы на необходимость заблаговременно оформить полную учётную запись на портале mos.

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