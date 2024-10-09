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Царьград

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SHOT: На железнодорожном вокзале Ярославля нашли 800 граммов взрывчатки

SHOT: На железнодорожном вокзале Ярославля нашли 800 граммов взрывчатки

На главном ж/д вокзале Ярославля был предотвращен теракт.Как стало известно Телеграм-каналу SHOT, правоохранители нашли 800 граммов взрывчатки, прикрепленной к 47-й вагону одного из поездов, который утром прибыл на станцию.

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