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Мнение: «Молдавия хочет снять с себя ответственность за решение вопроса Приднестровья», – Игорь Шорников

Мнение: «Молдавия хочет снять с себя ответственность за решение вопроса Приднестровья», – Игорь Шорников

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат исторических наук Игорь Шорников в программе «Мнение» заявил, что Молдавия пытается переложить на Евросоюз ответственность за урегулирование приднестровского кризиса.

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