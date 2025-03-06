Вашингтон также приостановил обмен разведданными с Киевом США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках и прекратили передачу данных для нацеливания HIMARS, заявил корреспондент журнала The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X.
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