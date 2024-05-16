Сбежавший из России Иван Ургант поделился редкими кадрами с дочерью

Около года назад Иван Ургант вместе с супругой Натальей Кикнадзе уехал жить в Грузию. Такое решение пришло к нему после того, как артиста вычеркнули из программы в память Булата Окуджавы на Первом канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии