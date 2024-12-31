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Запорожская область выдала 22 лицензии на недропользование в 2024 году

Запорожская область выдала 22 лицензии на недропользование в 2024 году

В 2024 году Минприроды Запорожской области одобрило 22 лицензии на использование местных участков недр.

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