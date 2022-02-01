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Почему в СССР на автобусах не меняли летнюю резину на зимнюю?

Почему в СССР на автобусах не меняли летнюю резину на зимнюю?

В СССР автобус был основным средством передвижения для граждан страны. Личного транспорта у большинства не было, а такси являлось непозволительной роскошью, которой пользовались лишь в крайнем случае.

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