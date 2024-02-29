«И первичка, и вторичка». Россиянам будет сложнее получить ипотечный кредит

С 1 марта Центробанк РФ повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Данное решение принято из-за существенного ухудшения стандартов ипотечного кредитования на фоне быстрого роста выдач кредитов.
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