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То, за что критиковали Россию, теперь предлагает Европа

То, за что критиковали Россию, теперь предлагает Европа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после летних каникул намерена представить законопроект, который может обязать пользователей социальных сетей подтверждать свою личность с помощью общеевропейского цифрового удостоверения личности .

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