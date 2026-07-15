То, за что критиковали Россию, теперь предлагает Европа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после летних каникул намерена представить законопроект, который может обязать пользователей социальных сетей подтверждать свою личность с помощью общеевропейского цифрового удостоверения личности .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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