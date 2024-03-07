Суд решил выдворить Мельничука, которого обменяли по формуле "35 на 35"

Басманный суд Москвы принял решение выдворить из страны гражданина Молдавии Петра Мельничука, которого обменяли с Украиной по формуле "35 на 35" в 2019 году - украинская сторона тогда получила в том числе Олега Сенцова.
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