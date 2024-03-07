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Суд решил выдворить Мельничука, которого обменяли по формуле "35 на 35"

Суд решил выдворить Мельничука, которого обменяли по формуле "35 на 35"

Басманный суд Москвы принял решение выдворить из страны гражданина Молдавии Петра Мельничука, которого обменяли с Украиной по формуле "35 на 35" в 2019 году - украинская сторона тогда получила в том числе Олега Сенцова.

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