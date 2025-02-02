Сегодня имела беседу с младшей представительницей соседского семейства. Ей пятый год, а она рассуждает как профессор.
Л - логика!
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ВП
Валентина Попкова
!!!!!
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1 д.
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Сегодня имела беседу с младшей представительницей соседского семейства. Ей пятый год, а она рассуждает как профессор.
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