Всемирный хаос только начинается. Где и почему рванёт в 2025 году

Ни о чем не говорит. Евреи останутся евреями.

Семен Демин

Об этом давно говорят христианские старцы. Хаос устраивают не люди. Человек не управляет своими мыслями и желаниями. Напротив, они управляют человеком. А мысли и желания внедряются в человека духовными сущностями. В данном случае сатаной.