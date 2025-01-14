Глобальная нестабильность только начинается: где и почему ситуация обострится в 2025 году. Сегодня перед нашими глазами американское "глубинное государство" претворяет в жизнь общий план дестабилизации международной обстановки.
Всемирный хаос только начинается. Где и почему рванёт в 2025 году
Комментарии
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Семен Демин
Ни о чем не говорит. Евреи останутся евреями.
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10 час.
Семен Демин
Об этом давно говорят христианские старцы. Хаос устраивают не люди. Человек не управляет своими мыслями и желаниями. Напротив, они управляют человеком. А мысли и желания внедряются в человека духовными сущностями. В данном случае сатаной.
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10 час.
Горыныч
В советские времена был такой самый короткий анекдот - еврей в шахте.
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8 час.
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