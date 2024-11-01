В Татарстане в ДТП погиб пассажир легковушки

В селе Данауровка Чистопольского района произошло смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции РТ, 38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.
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