В Молдавии объяснили задержание Гуцул

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии объяснил инцидент с задержанием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева новыми обстоятельствами в заведенном против политика в 2023 году уголовном деле, по которому ее обвиняют в незаконном финансировании ликвидированной партии «Шор».