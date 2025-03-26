Политика как он...
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Политика как она есть

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В Молдавии объяснили задержание Гуцул

В Молдавии объяснили задержание Гуцул

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии объяснил инцидент с задержанием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева новыми обстоятельствами в заведенном против политика в 2023 году уголовном деле, по которому ее обвиняют в незаконном финансировании ликвидированной партии «Шор».

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