В Молдавии объяснили задержание Гуцул

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии объяснил инцидент с задержанием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева новыми обстоятельствами в заведенном против политика в 2023 году уголовном деле, по которому ее обвиняют в незаконном финансировании ликвидированной партии «Шор».
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