Сотрудник салона связи на Менжинского украл смартфоны на 620 тысяч рублей

В дежурную часть отдела МВД России по Бабушкинскому району от администратора салона сотовой связи поступило сообщение о пропаже из организации на улице Менжинского дорогостоящих смартфонов, общая стоимость которых превышает 620 тысяч рублей.
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