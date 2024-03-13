На Дону комплексно обновят детские игровые площадки

Проекты многофункциональных игровых площадок и условия комплексного их обновления в донских муниципалитетах были рассмотрены 12 марта на региональном совещании под председательством губернатора Ростовской области Василия ГОЛУБЕВА.
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