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На Дону комплексно обновят детские игровые площадки

На Дону комплексно обновят детские игровые площадки

Проекты многофункциональных игровых площадок и условия комплексного их обновления в донских муниципалитетах были рассмотрены 12 марта на региональном совещании под председательством губернатора Ростовской области Василия ГОЛУБЕВА.

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