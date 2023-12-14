Bloomberg: Зеленский мог бы рассмотреть вариант с признанием Крыма российским

Светлейший

Эта ставридка, видимо, стухла и воняет. Этот "адмираль"разве совсем тупой?! Россия Крым вернула не просто так - не надо было пиндосам там начинать обустройство военных баз! И СВО ставит одной из главных целей недопущение Ураины в НАТО! А зеленский может "рассматривать" что угодно, мало ли что ему там в наркотическом угаре примерещится!