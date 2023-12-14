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Bloomberg: Зеленский мог бы рассмотреть вариант с признанием Крыма российским

Bloomberg: Зеленский мог бы рассмотреть вариант с признанием Крыма российским

Президент Украины Владимир Зеленский может рассмотреть вариант признания Крыма территорией Российской Федерации.

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Комментарии
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Светлейший
Эта ставридка, видимо, стухла и воняет. Этот &quot;адмираль&quot;разве совсем тупой?! Россия Крым вернула не просто так - не надо было пиндосам там начинать обустройство военных баз! И СВО ставит одной из главных целей недопущение Ураины в НАТО!  А зеленский может &quot;рассматривать&quot; что угодно, мало ли что ему там в наркотическом угаре примерещится!
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13 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Ему и кроме Крыма придется смириться с тем, что и Одесса, и Николаев, и другие русские города и русские земли вернутся в Россию.
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13 час.

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