Российские миротворцы утилизировали более 300 взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Нагорного Карабаха

Военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента за текущую неделю утилизировали на полигоне «Баллыджа» более 300 единиц взрывоопасных предметов (ВОП), обнаруженных при разминировании и обезвреживании в отдаленных населенных пунктах Мачкалашен и Херхар Мартунинского района Нагорного Карабаха.
Популярные статьи
- В заливе Петра Великого проведено учение отряда кораблей Тихоокеанского флота по противоподводочно-диверсионной обороне
- Транспортные и ударные вертолеты ЦВО переброшены из России в Таджикистан для участия в учении
- Российские миротворцы отработали тактику ведения современного боя на учебном полигоне в Нагорном Карабахе
Свежие комментарии