Российские миротворцы утилизировали более 300 взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Нагорного Карабаха

Военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента за текущую неделю утилизировали на полигоне «Баллыджа» более 300 единиц взрывоопасных предметов (ВОП), обнаруженных при разминировании и обезвреживании в отдаленных населенных пунктах Мачкалашен и Херхар Мартунинского района Нагорного Карабаха.