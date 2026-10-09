Заикина исполнила тройной аксель и два четверных прыжка в произвольной программе на мемориале Дениса Тена

Российские фигуристки выступают с произвольными программами на мемориале Дениса Тена в Алматы. Алиса Заикина в прокате исполнила тройной аксель, четверной тулуп, тройной риттбергер, каскады четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов – двойной аксель и тройной лутц – тройной тулуп, а также сольный тройной флип.