Заикина исполнила тройной аксель и два четверных прыжка в произвольной программе на мемориале Дениса Тена

Российские фигуристки выступают с произвольными программами на мемориале Дениса Тена в Алматы. Алиса Заикина в прокате исполнила тройной аксель, четверной тулуп, тройной риттбергер, каскады четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов – двойной аксель и тройной лутц – тройной тулуп, а также сольный тройной флип.
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