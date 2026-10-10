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Кабмин частично снял запрет на экспорт дизтоплива из России

Кабмин частично снял запрет на экспорт дизтоплива из России

Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из страны. Об этом сообщили на сайте кабмина РФ.

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