Суперцунами для Британии: российское оружие Судного дня вызвало тревогу в НАТО

В Китае заявили об изменении баланса сил в мире ПЕКИН, 29 июля, ФедералПресс. На фоне роста напряженности между Россией и НАТО Москва заявила о выходе на новый уровень в создании подводного оружия стратегического назначения – беспилотного аппарата «Посейдон», который на Западе ранее называли «оружием Судного дня».