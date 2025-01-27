Битва за Работино: прыжок «Гепарда» (ВИДЕО)

Небольшой ролик о наших бойцах, которые вышли с Работино на Запорожском фронте. Краткая история о том, как бывший преподаватель ОБЖ с позывным «Препод», благодаря базовым знаниям, помог сориентироваться его боевым товарищам при выходе.