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Русская весна

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Битва за Работино: прыжок «Гепарда» (ВИДЕО)

Битва за Работино: прыжок «Гепарда» (ВИДЕО)

Небольшой ролик о наших бойцах, которые вышли с Работино на Запорожском фронте. Краткая история о том, как бывший преподаватель ОБЖ с позывным «Препод», благодаря базовым знаниям, помог сориентироваться его боевым товарищам при выходе.

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