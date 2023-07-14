Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует

НП

Наталья Павлова

Как интересно... А как же тогда несуществующую группу приглашали участвовать в СВО? Так это, оказывается, несуществующая группа освобождала Крым, Пальмиру, Солидар, Артёмовск? Или, как воевать, то существует, а так, вообще-то, юридически не существует? Чудны́ дела...