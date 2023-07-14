Частная военная компания «Вагнер» с юридической точки зрения просто не существует. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Как интересно... А как же тогда несуществующую группу приглашали участвовать в СВО? Так это, оказывается, несуществующая группа освобождала Крым, Пальмиру, Солидар, Артёмовск? Или, как воевать, то существует, а так, вообще-то, юридически не существует? Чудны́ дела...
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