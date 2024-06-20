Над Геническом сбиты два украинских беспилотника и одна американская ракета

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко в ночь на пятницу, 21 июня, сообщил об уничтожении в небе над Геническом двух украинских беспилотников и американской ракеты ATACMS, – сообщает ТАСС.
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