Россияне будут дарить в День матери цветы, кондитерские изделия и косметику

Больше половины — 53% — опрошенных россиян готовятся поздравить своих мам с Днем матери 24 ноября. Помимо традиционных цветов и конфет, в топе подарков — косметика и парфюмерия, подарочные карты, бьюти-техника.
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