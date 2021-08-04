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    К сожалению Запад не будет к этому прислушиваться."Сафари на людей"...
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    Минские соглашения не исполняет Украина!! А нам остаются санкции. Двайте объявим, что возьмемся их выполнять за Укра...Корнилов предложи...

Майкл Овергрин и все, все, все!: Агрессивная Среда. Снова Украина! 4 августа 2021

- Похоже шансов на политическое долголетие у Зеленского остается всё меньше. То что возможно Президент Украины, предпримет в ближайшее время, может поразить многих и вызвать политические волнения в странах восточной Европы - Ответы на вопросы.

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